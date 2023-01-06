Kalyon Holding’den daha iyi bir gelecek için ’İleri Dönüşüm Sergisi’

TASARIM VE ÜRÜN İLİŞKİSİ FARKLI DENEYİMLENİYOR

Home Art dergisinin tasarımcı, mimar ve sanatçılara malzeme olarak bir hammadde yerine tam tersi normalde kullanım alanı olan bir ürün vererek yeniden dönüşüme giren tasarımlara imza atılmasını sağladığı bu proje, tasarıma farklı bakış açısı katmak ve ürün zenginliğini kullanmak için önemli.

Gelecek nesilleri mevcut hammaddeleri kullanmaya, artık gerçek fonksiyonunu yitirmiş ürünleri değerlendirmeye yönlendirecek 'İleri Dönüşüm Projesi'nin ilk ayağı olan bu sergi, daha geniş bir ürün seçkisi ile Türkiye'nin farklı noktalarında da sanat ve tasarım severlere ulaşacak.

Süzgeçten aydınlatmaya, fırıncı küreğinden hoparlöre, kürekten tahterevalliye bu şaşırtıcı ve ilham verici tasarımları görmeye bekliyoruz.