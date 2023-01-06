Memleket Partili ilçe başkanı ve yönetimi toplu olarak AK Partiye geçti

Memleket Partisi Gömeç İlçe Başkanı Yavuz Çalışkan, parti yöneticileri Gül Güncü, Ayşe Güncü, Selin Güncü, Onur Kopcasız, Özgür Şap, Yıldız Akbınar, İlkay Kural, Birol Güncü, Umut Kaynak, Ferdi Eker, Hasan Tahsin Çalışkan, Banu Güncü, Sevim Arı, Aslı Ispartalıoğlu, Ayşe Aşık, Abdullah Turan, Ali Aşık ve Berdan Husidur, ile birlikte Memleket Partisinden toplu halde istifa edip AK Parti'ye geçti.
AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, ilçenin sevilen simalarından Yavuz Çalışkan ve ekip arkadaşlarının partisine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde hissedilen ekonomik olumsuzlukları bertaraf edebilmek için kabinesiyle birlikte yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu hatırlatan Eşref Uslu, "Bugün de Memleket Partisi'nin Gömeç İlçe Başkanı sevgili dostum Yavuz Çalışkan ve 19 kişilik ilçe yönetimi hem bizlere destek olup, omuz omuza Gömeç'imizin sorunlarını ortadan kaldırabilmek adına, hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunabilmek amacıyla bugün taktığımız rozetlerle partimize güç kattılar. Kendilerine partimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımız ve partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yetki verip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin zirvesine çıkartacağız" diye konuştu.