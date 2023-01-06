Sinan Ateş cinayetinden aranan Doğukan Ç. yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürüldüğü Ankara'daki silahlı saldırıyla ilgili aranan Doğukan Ç. İstanbul'da yakalandı. Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayla ilgili bir süredir İstanbul'da çalışma yürütüyordu. Dün akşam saatlerinde cinayetle ilişkili olarak aranan Doğukan Ç.'nin Beykoz İshaklı Köyü'ndeki bir otelde olduğu belirlendi. İstanbul ve Ankara polisleri otele baskın düzenlerken Doğukan Ç. otelin arka kısmındaki ormanlık alana kaçmak istedi. Polislerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından yakalanan Doğukan Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildiği öğrenilirken Doğukan Ç. emniyete götürüldü. Bu arada Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden M.C.Ç., A.M.G., C.G. ve O.A. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.