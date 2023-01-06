Türkiye, şehitleriyle yürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl düzenlenecek Sarıkamış Harekâtı'nın 108. yıldönümü anma programı belli oldu.Sarıkamış şehitleri 6-8 Ocak'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" mottosuyla anılacak. Bugün başlayacak ve pazar günü yapılacak etkinliklerle son bulacak program kapsamında 1500 kamu personeli görev alacak. 7 bin 500 öğrencinin görev alacağı anma programı kapsamında, AFAD, UMKE ve 112'den 200 personel acil durumlar için hazır durumda olacak. Yine 1128 emniyet personeli, 720 jandarma personeli anma etkinlikleri boyunca görev yapacak.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katılacağı programın bugün başlayacak ilk gününde şehit ailelerine yemek verilecek, mevlit programı yapılacak. Sarıkamış Şehitliği'nde tiyatro gösterisi ve meşaleli yürüyüş de bugün yapılacak. Yarın da canlı heykel açılış töreni ile Sarıkamış Belgeseli ön gösterimi gerçekleştirilecek. Şehitlik alanına toplu yürüyüş sonrası ise Solo Türk ve Çelik Kanatlar da gösteri yapacak.Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz de program kapsamında gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ve önlemlerin alındığını belirtti.Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı harekât kapsamında 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında 60 bin askerin donarak şehit olduğu belirtiliyor.