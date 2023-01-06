Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan’dan “Twitter İfşa” açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada gündem olan "Twitter İfşaları"na vurgu yaparak, sosyal ağlara yönelik yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son günlerdeki gelişmeleri takip ettikçe, sosyal ağlarla ilgili olarak yürürlüğe giren yasal düzenleme konusunda ne kadar haklı olduklarının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Sayan, "Sosyal ağların diğer ülkelere sağladığı imkanları ülkemiz için de sağlamalarını istemiştik. Sosyal ağlar maalesef taraflı, politik ve şeffaf olmayan yaklaşımlar sergiliyorlar. Twitter'ın ortaya çıkan yeni ifşaları sonrasında görüyoruz ki hiç masum değiller. İstedikleri içerikleri istedikleri zaman sümen altı ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin bu konuda ayrıcalık değil, herkes için adil olunmasını istediğinin altını çizen Sayan, "Bu noktadaki duruşumuz değişmedi, değişmeyecek. Sosyal ağlara yönelik getirilen yasal düzenlemelerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.