Vizontele muhalefetin hayalleri bile bize yetişemez

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde dünyanın ilk siyasi süreç uygulaması olan "AK Parti'M Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu"nun tanıtım programına katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:AK Parti'm mobil uygulaması ile teşkilat mensuplarımız kendi aralarındaki iletişimi geliştirecek, koordinasyonu güçlendireceğiz. Genel merkez ve taşra arasında veri akışını hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak bu uygulama, özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacak. Sistem, teşkilat mensuplarının kendi aralarındaki iletişim ve işbirliğini kolaylaştırma yanında vatandaşın sorularını en doğru bilgi ile cevaplandırma imkânını da verecek. AK Parti'm mobil uygulama ve dijital platformunun kritik seçim arifesinde partimizin saha hâkimiyetini korumasına ciddi kaktı sağlayacağına inanıyorum. AK Parti'm mobil uygulaması ve dijital platformu rakiplerimize göre partimizin bu alandaki lider rolünü ortaya koyan çok iyi bir örnektir. Bu uygulama ile genel merkez ile il, ilçe, mahalle teşkilatları arasında dijital bir köprü kurulmuş olacaktır. Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin de öncüsü AK Parti'dir.Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile 6'lı masa denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız daha kendi iç meselelerini bile çözmekten aciz bir ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Bilhassa gençlerimiz, sadece hizmet ve icraat olarak değil, teknolojiyi takip etme, teknolojiden faydalanma, yeni teknolojiyi kullanma noktasında da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır. Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar, aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini 'İnsanımız teknoloji görsün' diye millete yutturmaya çalışmak, kibrin ve cehaletin dik âlâsıdır. Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan bir zihniyetin milli teknoloji hamlemizi yani Togg'u, Kızılelma'yı, ANKA'yı, GÖKBEY'i, Milli Muharip uçağımızı, MİLGEM projemizi idrak etmesi elbette mümkün değildir.Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir. Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe, gençlerimize daha fazla mahcup olmadan, kendilerine şöyle kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. Yakında uzay programımızla, yerli yazılımlarımızın küresel başarılarıyla, yüksek teknolojili nice ürünümüzle bunların zihin dünyalarını altüst etmeyi sürdüreceğiz. Şayet, başlarını kendi aralarındaki kavgadan, dövüşten, çekişmeden kaldırıp bakabilirlerse, bu başarılarımız belki onlara da ilham kaynağı olabilir. Biz kimsenin ne dediğine, ne yaptığına bakmadan, sözümüzü milletimize söylemeye, hizmetimizi milletimize anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, AK Parti olarak bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez.