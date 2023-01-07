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Giriş Tarihi: 7.1.2023 17:34

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntü paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

DHA
Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntü paylaştı

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Enerji bağımsızlığımızın ateşi' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Türkali-10' kuyusunda görev yapan 'Kanuni' sondaj gemisinde, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.


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Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntü paylaştı
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