Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntü paylaştı

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Enerji bağımsızlığımızın ateşi' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Türkali-10' kuyusunda görev yapan 'Kanuni' sondaj gemisinde, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.
Enerji bağımsızlığımızın ateşi 🇹🇷— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 7, 2023
🔥 Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüler
📍 Türkali-10 kuyusunda
🚢 Kanuni Sondaj Gemisi'nden pic.twitter.com/oLWCl1Oq0g