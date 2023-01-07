Başkan Erdoğan, tarihi kitabın önsözünü yazdı: Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin üzerine inşa edilir

Türkiye; uydu teknolojilerinden savaş uçaklarına, yapay zekâ uygulamalarından yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adım atıyor. Yüksek teknoloji gerektiren projeleri hayata geçiren Türkiye'nin başarılı hamleleri kitap oldu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Millî Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye'nin Geleceği" ve çalışmanın İngilizce baskısı "National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future" adlı eseri yayımladı.

ÖNSÖZÜNÜ ERDOĞAN YAZDI

Millî Teknoloji Hamlesinin çok boyutlu olarak 37 bölümde ele alındığı eser, Türkiye'nin teknoloji temelli millî kalkınma çabalarını bilim insanlarının bakış açısından aktarıyor. Kitapta, Türkiye'nin teknoloji hakkındaki uluslararası rekabet gücünün olumlu yönde gelişmesini sağlayan Ar-Ge yatırımları paylaşılıyor. TÜBA tarafından hazırlanan kitabın takdim yazısını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

İLK ÖNCE HAYAL ETTİK

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bugünün dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın temel şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Her yenilik gibi teknolojideki gelişmelerin de ilk aşaması hayal edebilmektir. Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa edilir. "Kızılelma" olarak ifade ettiğimiz ufkun ötesindeki hedeflerimiz hep yenilenmiştir. Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojik devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü̈ açan bir ülke konumuna birçok alanda ulaşmaya başlamıştır."

MİLLİ HAMLELERİN MEYVESİ ALINIYOR

"Tüm alanlarda kamu ve özel sektörüyle, teknolojik gelişmemizi küresel zemine taşımak ve uluslararası rekabette aktif şekilde yer almak için her türlü imkânı değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, kökleri ilme, hikmete ve irfana dayanan ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin imar etmiş olduğu büyük bir ülkedir. Milli Teknoloji Hamlesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında medeniyetimizin mirasının meyvelerini almaya başladığımız önemli bir atılımdır. Bu atılımın proje, tasarım ve finansmanına kadar her aşamasını bizzat takip etmenin gururunu yaşıyoruz."

MİLLİ VE YERLİ ÜRETİM TEMELLERİ ATILDI

"Tank, helikopter, uçak, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerinin iptal edilerek tamamında millî ve özgün model geliştirme çalışmalarının ulaştığı yer kıvanç vericidir. Türkiye artık savunma sanayi ihtiyaçlarının üçte ikisini kendisi üretebilen bir ülkedir. Bununla kalmadık, aynı zamanda sağlıktan eğitime, enerjiden ulaşıma kadar birçok alanda millî ve yerli üretimin temellerini attık. Milli Teknoloji Hamlesi için bugün yaptıklarımızı, yarın yapacaklarımızı ve bunların etkilerini gelecek nesillere aktaracak bir imza olan bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum."

TÜM ALANLARLA TEMAS EDİLİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise kitabın takdiminde şunları söyledi: "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz, Türkiye Yüzyılını inşa ettiğimiz bu dönemde hedeflerimize ulaşmak için önemli bir referans görevi icra ediyor. Yüksek teknoloji ve yenilik, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşerî sermaye ve altyapı olmak üzere beş bileşen üzerine kurduğumuz çok boyutlu politikalar ile ihtiyaç duyulan tüm alanlara temas ediyoruz."