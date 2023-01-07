Demokrasıden kopan CHP’ye içeriden eleştiri: Kılıçdaroğlu dükalığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her fırsatta "Tek adam" yaftası yapıştıran CHP'deki otoriter yönetim, parti içinde huzursuzluğun büyümesine yol açıyor. Partinin demokrasiden kopan hamlelerini tek tek sıralayan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Parti içi demokrasi rafa kaldırıldı" dedi. Parti içindeki tek adam etkisini gözler önüne seren Ateş, CHP'nin terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Ege sorunu başta olmak üzere Türkiye'nin çıkarlarına aykırı eylemlerde bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya yaranmak için partinin ilkelerinden taviz verdiğini ileri süren Ateş, "Partililer nefes alamıyor, CHP boğulmak üzere" diyerek içerideki huzursuzluğu gün yüzüne çıkardı. Yazılı açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun cumhuriyet ilkelerini çiğnemeyi ilke edindiğini belirten Ateş, 8 maddede eleştirilerini sıraladı: 1) CHP'de parti içi demokrasi rafa kaldırıldı, işlemiyor. 2) Önseçim yok. 3) Parti politikalarının değerlendirildiği Küçük Kurultay tüzükten çıkarıldı. 4) Danışma kurulları yapılmıyor. 5) 3 yılı aşkın süredir il-ilçe kongreleri yapılmıyor. 6) Grup başkanvekilleri atamayla belirleniyor. 7) MYK, parti meclisi, TBMM grubu, il-ilçe örgütleri çalıştırılmıyor. 8) Kurultay kararları uygulanmıyor./ ANKARA