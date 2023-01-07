İYİ Parti’de ’Bay Kemal’ çatlağı! Bu kez destek geldi: Aday olursa sıcak bakarım...

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU İSMİNE MESAFELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini dile getirdi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu'na 6'lı masadaki ortağı İYİ Parti'den birçok kez veto geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e birçok kez 'Kılıçdaroğlu'nıun adaylığına nasıl bakıyorsunuz?' sorusu soruldu. Akşener, her defasında ya konuyu değiştirdi ya da veto edercesine ifadeler kullandı.

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de deyim yerindeyse aday ilan ederken, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu frenlemişti. Yine Akşener, İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin ortaya gelmesi halinde, 'Hayır' demeyeceklerini de birçok kez ilan etmişti.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin bu hamlesine, 'İç işlerimize kimse karışmasın' sözleri ile rest çekmişti.