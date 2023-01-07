Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa toplantısı sonrası bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu "Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olacaklar. Bizim oyun kurallarımız bunlar" dedi. Bu sözleri sosyal medyada vatandaşlar "Muhalefetin cumhurbaşkanı kukla cumhurbaşkanı mı olacak?" sorusunu yöneltirken siyasetçiler de tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Genel başkanlar vekil olup yasama olarak yürütmeye talimat verecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup cumhurbaşkanına talimat verecekler. Şaka gibi... Tam bir kaos düzeni..." dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler" ifadelerini kullandı.