Milli teknoloji hamlesiyle öncü ülke konumuna ulaştık

Yüksek teknoloji gerektiren projeleri hayata geçiren Türkiye'nin başarılı hamleleri kitap oldu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Milli Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye'nin Geleceği" ve çalışmanın İngilizce baskısı "National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future" adlı eseri yayımladı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin çok boyutlu olarak 37 bölümde ele alındığı eserin önsözünü Başkan Erdoğan kaleme aldı. Önsözde "Her yenilik gibi teknolojideki gelişmelerin de ilk aşaması hayal edebilmektir. Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa edilir. Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojik devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir ülke konumuna birçok alanda ulaşmaya başlamıştır. Milli Teknoloji Hamlesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında medeniyetimizin mirasının meyvelerini almaya başladığımız önemli bir atılımdır" ifadeleri yer aldı.