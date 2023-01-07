PKK/KCK’ya operasyon: 8 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/ KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde olan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin Suriye'de geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan şüpheliler de tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel Harekat Polisi ve drone destekli operasyona, 115 polis katıldı. Operasyonlarda, 500 gram patlayıcı madde ve fünye, çok sayıda dijital materyal, örgütsel kitaplar, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda kartuş, fişek ve ateşli silahlar ele geçirildi.