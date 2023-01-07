Sinan Ateş cinayetinde 2 kişi daha yakalandı

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olaydan önce keşif yaptığı iddia edilen 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekât polisi dört şüpheli daha önceki gün çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükselmişti.