Yandık, bittik, kül olduk diyorduk devletimiz 1.5 yılda bize ev yaptı

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10'uncu gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen felakette evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Konutlar Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca yapımı tamamlanan 2 köy konağı da hizmete giriyor. SABAH, bölgede evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlarla konuştu.Biz evimizi nasıl yapacağımızı düşünürken devletimiz bize modern ahırlı evler inşa etti. Sağ olsunlar. Her şeyimizi düşünmüşler. Gelip telef olan hayvanlarımızı tespit ettiler. Hayvanlarımızı kapımıza kadar getirdiler. Devlet yanımızda.Her şey mükemmel oldu. Açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar güzel bir ev beklemiyordum. Çok lüks, çok güzel bir ev oldu. Devlet yetkililerimiz yağmur çamur demeden buralara geldi.: 'Her şey bitti. Yandık, bittik, kül olduk' derken devletimiz 1.5 yılda evimizi dikti. Ben en büyük iyiliği Başkanımız Erdoğan'dan gördüm. Ben öksüz büyüdüm. Böyle bir ev hayal edemezdim.Evim kül oldu. Bir hafta yoğun bakımda kaldım. Devlet 5 yıldızlı otel konforunda yeni evimi yapıp bana teslim etti. Bunu hayal edemezdim.Devletimiz bizi aç ve açıkta bırakmadı.Yanan evlerimizin yerine devletimiz bizlere yangına ve depreme dayanıklı evlerimizi yapıp teslim etti.Allah razı olsun, devletimiz evi yeniledi.Küle dönen traktörümün yerine 3 gün sonra yenisini verdiler. 4 aydır yeni evimdeyim. Devlet yaraları çok hızlı sardı.Başkan Erdoğan bugün Antalya'da 1 milyar 157 milyon liralık 82 projenin toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Manavgat'taki yangın mağdurlarına yeni evlerinin anahtarlarını teslim edecek ve selin vurduğu Kumluca'daki afetzedeleri ziyaret edecek. Antalya Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde üreten kadınlarla bir araya gelecek.ANKARA