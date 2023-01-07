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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 62 metreye ulaştı

Artvin’deki Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 62 metreye yükseldi. Yakın köylerdeki evler teker teker sular altında kalmaya başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 62 metreye ulaştı
Artvin'de Yusufeli Barajı ve HES'te sular yükselmeye devam ediyor. Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenle su tutma işlemine başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla su gövdede birikmeye devam ediyor. 7/24 esasına göre toplam bin kişinin çalıştığı barajda nehir yatağı düzenleme ve elektromekanik teçhizat montaj çalışmaları sürüyor. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yaklaşık 1 ay içinde ilçeye ulaşması planlanan su seviyesi 62 metreye, depolama miktarı ise 44.5 milyon metreküp seviyesine ulaştı
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Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 62 metreye ulaştı
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