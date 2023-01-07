Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 62 metreye ulaştı

Artvin'de Yusufeli Barajı ve HES'te sular yükselmeye devam ediyor. Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenle su tutma işlemine başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla su gövdede birikmeye devam ediyor. 7/24 esasına göre toplam bin kişinin çalıştığı barajda nehir yatağı düzenleme ve elektromekanik teçhizat montaj çalışmaları sürüyor. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yaklaşık 1 ay içinde ilçeye ulaşması planlanan su seviyesi 62 metreye, depolama miktarı ise 44.5 milyon metreküp seviyesine ulaştı