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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Zor kurulup kolay dağılıyor

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Zor kurulup kolay dağılıyor
6'lı masa ittifakının Türkiye'ye dayatmak istediği parlamenter sistem modeli, geçmişte hükümet krizlerine yol açtı. İlk koalisyon hükümetinin kurulduğu 20 Kasım 1961'den bu yana 3 aydan 3.5 yıla kadar birçok koalisyon hükümet kuruldu.



1961'de CHP ve AP arasında kurulan ilk koalisyon hükümetinin ömrü sadece 7 ay oldu.
1962'de 2. koalisyon hükümeti CHP, YTP, CKPM arasında kuruldu. Bu koalisyon 1963'te çöktü.
3. koalisyon hükümetinin ömrü 14 aydı.



1965'te AP-YTP-CKMP-MP koalisyonunca kurulan hükümet 8 ay görevde kaldı.
CHP ile MSP arasında 1974'te kurulan koalisyon hükümeti 2 yıl görevde kaldı.
AP, MSP, MHP ve CGP arasında 1975'te kurulan koalisyon hükümeti 27 ayda yıkıldı.




AP, MSP ve MHP'nin 21 Temmuz 1977'de kurduğu koalisyon hükümeti 6 ayda dağıldı.
1978'de CHP'nin bağımsız milletvekilleriyle kurduğu hükümet ise 2 yıl dayanabildi.
20 Kasım 1991'de, DYP ile SHP'nin koalisyon hükümeti 16 Mayıs 1993'te çöktü.




DYP ve SHP, 1993'te yeniden bir araya gelse de 28 ay sonra yine dağıldı.
1995'teki DYP-CHP'nin koalisyonu 4 ay sürdü.
ANAP ile DYP'nin 1996'da kurduğu koalisyonun süresi 3 aydı. Hemen akabinde kurulan Refah Partisi ile DYP koalisyonu 1 yıl görevde kalabildi.
30 Haziran 1997'de kurulan koalisyon hükümeti ise ANAP-DSP-DTP milletvekillerinden oluştu. Koalisyon 18 ay iktidarda kaldı.
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti ise 3.5 yıl görevde kaldı.

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Zor kurulup kolay dağılıyor
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