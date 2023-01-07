Zor kurulup kolay dağılıyor

6'lımasa ittifakının Türkiye'ye dayatmak istediği parlamenter sistem modeli, geçmişte hükümet krizlerine yol açtı. İlk koalisyon hükümetinin kurulduğu 20 Kasım 1961'den bu yana 3 aydan 3.5 yıla kadar birçok koalisyon hükümet kuruldu.1961'de CHP ve AP arasında kurulan ilk koalisyon hükümetinin ömrü sadece 7 ay oldu.1962'de 2. koalisyon hükümeti CHP, YTP, CKPM arasında kuruldu. Bu koalisyon 1963'te çöktü.3. koalisyon hükümetinin ömrü 14 aydı.1965'te AP-YTP-CKMP-MP koalisyonunca kurulan hükümet 8 ay görevde kaldı.CHP ile MSP arasında 1974'te kurulan koalisyon hükümeti 2 yıl görevde kaldı.AP, MSP, MHP ve CGP arasında 1975'te kurulan koalisyon hükümeti 27 ayda yıkıldı.AP, MSP ve MHP'nin 21 Temmuz 1977'de kurduğu koalisyon hükümeti 6 ayda dağıldı.1978'de CHP'nin bağımsız milletvekilleriyle kurduğu hükümet ise 2 yıl dayanabildi.20 Kasım 1991'de, DYP ile SHP'nin koalisyon hükümeti 16 Mayıs 1993'te çöktü.DYP ve SHP, 1993'te yeniden bir araya gelse de 28 ay sonra yine dağıldı.1995'teki DYP-CHP'nin koalisyonu 4 ay sürdü.ANAP ile DYP'nin 1996'da kurduğu koalisyonun süresi 3 aydı. Hemen akabinde kurulan Refah Partisi ile DYP koalisyonu 1 yıl görevde kalabildi.30 Haziran 1997'de kurulan koalisyon hükümeti ise ANAP-DSP-DTP milletvekillerinden oluştu. Koalisyon 18 ay iktidarda kaldı.DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti ise 3.5 yıl görevde kaldı.