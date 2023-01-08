Annelerin direnişi baskı iklimini yırtıp attı

Terör örgütü PKK'dan çocuklarını kurtarmak için 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelerin başlattığı mücadelenin dünyaya duyurulması amacıyla ilk kez uluslararası bir kongre düzenleniyor. Nevşehir'de dün başlayan '1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi' kapsamında, yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıklarının yanı sıra, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunulacak.Kongrenin açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır anneleri kolay bir iş başarmamışlardır. O coğrafyadaki iklimi belki burada bulunan arkadaşlarımız bilemeyebilir; orada bir tek kadının bile söz söyleme kabiliyetinin elinden alındığı baskı iklimini yırtıp atmak kolay bir iş değildir. Oradaki aile kavramını yok etmek, gelenek ve görenek kavramını yok etmek, aile bağlılığını yok etmek için bütün kabiliyetini ortaya koyan terör örgütü büyük bir baskı oluşturmuştur.Bu baskıyı söküp atmak kolay bir iş değildir. Kadınların dışında hiçbir güç bu baskıyı sökemezdi. 9 yaşındaki evladını kendisinden alıp Kalaşnikof boyunca boyu olana silah veren bir anlayış kötülükle tanımlanmayacak kadar aşağılık bir anlayıştır. Bunu destekleyenler de destek olanlar da dünyada sahneye çıkarmak isteyenler de o aşağılık anlayışın en güçlü parçalarıdır" dedi.Soylu, "1200'ün üzerinde dağdan gelenlerle, teslim olanlarla, ikna ile gelenlerle yaptığımız çalışmalar çerçevesinde yüzde 35'i HDP'den gittiğini kendi ifadeleriyle ortaya koymuşlardır. 'Bizi HDP binasından getirdiler, bizi festivallerden getirdiler, bizi partinin örgüt yapısı içinden getirdiler dağa' diyerek aslında HDP'nin siyasi parti olmadığını, HDP'nin tamamen PKK terör örgütünün siyasal kolu olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.Soylu, "'Bu ülkeden bir tek kız çocuğu daha dağa çıkmayacak' dedim. Allah'a şükür galip geldik. Bu ülkede 558 çocuğu annelerinden, babalarından koparıp istismar ederek dağa çıkarıyorlardı. Bugün sayı 57'ye düştü. Oradan gelenlerin sayısı neredeyse 3 katı. Devletin, annelerin, babaların ikna ederek gelenlerin sayısı. Biz terör örgütlerinin oluşturmuş olduğu o iklimi dağıttık, parçaladık, yok ettik. Annelerimizin ortaya koyduğu iradenin sonuna kadar arkasındayız" dedi.