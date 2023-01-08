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Giriş Tarihi: 8.1.2023 11:46 Son Güncelleme: 8.1.2023 12:11

Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılında yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu; "Geçen 20 yılda “gerçekleşemez, yapılamaz” denen her bir adımı ve hedefi yakaladık. Aynı azimle yarınlara yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, gençlerin omuzunda yükselecek." dedi

Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış harekatı'nın 108. yılında yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kem gözler daima bu toprakların üzerinde olmuştur

Geçen 20 yılda "gerçekleşemez, yapılamaz" denen her bir adımı ve hedefi yakaladık. Aynı azimle yarınlara yürüyeceğiz.



Türkiye Yüzyılı, gençlerin omuzunda yükselecek.

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Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek
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