Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış harekatı'nın 108. yılında yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kem gözler daima bu toprakların üzerinde olmuştur



Geçen 20 yılda "gerçekleşemez, yapılamaz" denen her bir adımı ve hedefi yakaladık. Aynı azimle yarınlara yürüyeceğiz.







Türkiye Yüzyılı, gençlerin omuzunda yükselecek.



Türkiye bugün yükselişi ile bütün dünyada örnek gösterilen bir ülkedir. İHA'mız, SİHA'mız, KIZILELMA'mız bugün dünyanın takdirini kazanmış durumdayız.





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