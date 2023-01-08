Batman’da ‘Eren Abluka’ operasyonu

BATMAN'DA İçişleri Bakanlığı tarafından, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 650 personel ile 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu' başlatıldı. PKK terör örgütüne karşı Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel, 44 operasyonel tim görev aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yurtiçindeki terörün tamamen kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarıa halkın desteğinin ise inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.