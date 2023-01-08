CHP’li başkanın taciz ettiği spiker, o anları anlattı: Zorla elimi tuttu

CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in, bir televizyon kanalında spikerlik yapan Z.E.K.'ye (24), İstanbul Büyükçekmece'deki bir restoranda cinsel tacizde bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame kapsamında Başkan Yüksel hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, taciz mağduru Z.E.K. olayı ifadesinde anlattı. 16 Haziran 2022'de çalıştığı televizyonun genel yayın yönetmeni Deniz A. ile birlikte çekim görüşmeleri için Başkan Yüksel ve arkadaşı Serkan D. ile Büyükçekmece'deki lüks bir otelin restoranında bir araya geldiklerini belirten Z.E.K., "Kanalın genel yayın yönetmeni Deniz A., belediyenin medya işlerini almak istiyordu. Otele girdiğimizde Başkan Yüksel bana ısrarlı, rahatsız edici şekilde baktı. İçki servisi yapıldı. Bu sırada Başkan Yüksel, 'Neden hiç içmiyorsunuz, neden eğlenmiyorsunuz, sizi eğlendiremiyor muyuz' dedi. Whatsapp'tan da 'Dans etmek istiyorum, bu şarkı sana gelsin' şeklinde mesajlar gönderdi" dedi.Tuvalette yayın yönetmeni Deniz A.'ya gitmek istediğini söylediğini anlatan Z.E.K., "'Biraz daha dayan, ben de rahatsız oluyorum gideceğiz' dedi. Masaya döndüğümüzde beni ısrarla Başkan'ın yanına oturttu. Başkan Yüksel, ortamdaki gürültüyü bahane ederek beni dışarı çıkardı. Dışarıda rahatsız edici seviyede yakınlık kurmaya çalıştı. Kendimi geriye çektikçe yaklaşıyordu. Elini omzuma atıp sarıldı, göğüslerime dokundu. Elini itip rahatsız olduğumu söyledim. Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. Ben fiziksel olarak kendisine direndim. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi. Ancak daha sonra yine devam etti" diye konuştu. Bir bahane ile içeri girdiğini anlatan Z.E.K. Başkan Yüksel'in içeride de sarıldığını, kendisinin yeniden onu ittirdiğini belirtti. Z.E.K., olay sonrası kötü bir süreçten geçtiğini ve hukuki destek alabilmek için cinsel saldırıdan 8 gün sonra şikâyette bulunabildiğini de sözlerine ekledi.ÇALIŞTIĞI kanalın yöneticisi Deniz A.'nın tutumu nedeniyle işten ayrıldığını ifade eden Z.E.K., "Deniz Hanım'ın beni oraya Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in benden etkilenip işi kabul etmesi amacıyla götürdüğünü düşünüyorum. Ayrıca ben kendisinden yardım istememe, taciz edildiğimi görmesine rağmen bana yardım etmeyip adeta taciz edilmeme ortak olmuştur" dedi.