Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kontenjanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldüğünü belirten Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
2023 HAC KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
"2023 yılı hac kayıt başvurları nasıl yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün başladı. Hacca gitmek isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.