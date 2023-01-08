Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu
Giriş Tarihi: 8.1.2023 12:12 Son Güncelleme: 8.1.2023 12:27

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldüğünü belirterek, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi. Peki başvuru nasıl yapılacak? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kontenjanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldüğünü belirten Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

2023 HAC KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

"2023 yılı hac kayıt başvurları nasıl yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün başladı. Hacca gitmek isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İlk defa kayıt yaptıracaklar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası,

T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu
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