Sarıkamış şehitleri için meşaleli yürüyüş

Sarıkamış Harekâtı'nın 108'inci yılı etkinlikleri başladı. Kars'ta 108 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit olan on binlerce Mehmetçik, düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen anma programı, meşaleli yürüyüş ile şehit yakınları ve gazilerin onuruna verilen yemekle başladı. Bugün büyük yürüyüş ile sona erecek olan anma töreni bu yıl 'Biz hep izindeyiz' teması ile gerçekleştiriliyor. Programların ilk gününde şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken, önceki gece katılımcılar meşalelerle yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu Sarıkamış'taki yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı.Mevlit ve yürüyüş etkinliğine katılanlara Kızılay ekibi çorba ve çay ikramında bulundu. Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda devam etti. Türk bayrakları ve meşalelerle 7'den 70'e binlerce vatandaş, katıldığı yürüyüşte 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Şehit Sarıkamış' sloganları attı. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde 'Ruhunuz Şad Olsun' adlı yazının protokol üyeleri tarafından yakılması ve duaların edilmesiyle sona erdi. Meşaleli yürüyüşe katılan Kızılay'ın gönüllü gençlerinden biri olan Damla Küsmez, yürüyüş esnasında duygulu anlar yaşayarak milli şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiiri okudu.Sarıkamış'ta bir araya gelen 63 dağcı, Sarıkamış Harekâtı'nda şehit olanları anmak için 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı yaparak şehitleri andı