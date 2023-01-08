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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında Doğukan Ç.'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda Ateş'in öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün itibarıyla 5 şüphelinin başsavcılıktaki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Doğukan Ç. ile S.K. ve U.E. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 13'e yükselmiş oldu.
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Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı
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