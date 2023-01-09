Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bayraktar DİHA, keşif ve gizli görevler için çalışmalar sürdürmek için kullanılabilecektir. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak. DİHA'da dikey iniş, görev üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 adet iniş modu bulunmaktadır. DİHA sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları şeklinde birçok yapay zekaya bağlı kontroller vardır. Bu sistemlere sahip olmasıyla birlikte DİHA, son derece hızlı manevra yeteneğine, pist'siz uçuş sağlayabilmesine ve dar kısımlarda göreve hızlı bir biçimde başlayabilecek olması anlamına geliyor. İHA'ların uçuşları çok pahalı olmasa da 7/24 şeklinde çalışma yaptıklarında çok fazla maliyet çıkartmaktadır. Ama DİHA sayesinde çok ucuz paralara devriye atılabilecek.