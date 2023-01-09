Bülent Turan: Vesayet rejimi istiyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, seçimleri normal zamanı olan 18 Haziran'da yapmak istediklerini; ama sınavlar, bayramlar, okulların kapanması, hac dönemi, mevsim şartları gibi faktörleri de göz önüne alarak değerlendirdiklerini söyledi. 6'lı Masa'nın parlamenter sistemi getireceğiz vaadine ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, "Parlamenter sisteme geri dönme ihtimali teknik olarak yok, matematik olarak yok. Yani 400 vekil alacaklar, biz AK Parti, MHP ve BBP olarak, Cumhur İttifakı olarak hepimiz yok olacağız, sistemi değiştirecekler" dedi.Davutoğlu'nun "tüm genel başkanlar Cumhurbaşkanı gibi karar alma süreçlerinde imza yetkisine sahip olacak" sözlerine tepki gösteren Turan; "Şaşkınlıkla izliyorum. Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 alacak, buna karşılık yüzde 1 bile alamayan birkaç yeni parti orada oturup ortak imza diyecek, birinin yasal sorumluluğu var, diğerlerinin olmayacak. Bunun adı yüzde 50+1 alarak seçilecek kişiye bir vesayet değil mi? Bunun adı bir tiyatral çalışma değil mi? Niye yüzde 50+1 alan kişi, yüzde 1 bile alamayandan talimat alsın? "dedi.