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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Fuat Oktay, Gazeteciler Günü’nü kutladı

ANKARA
Fuat Oktay, Gazeteciler Günü’nü kutladı
10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü sebebiyle tüm basın mensuplarının bu özel gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sizlere teşekkür ediyoruz ve hepinizle iftihar ediyoruz" dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından Eymir Gölü yakınında düzenlenen bisiklet sürüş etkinliğine katılan Oktay, gazetecilerin kar-kış demeden her koşulda görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Savaş ortamı olsun, barış ortamı olsun, afetler olsun her türlü şartta görevini ifa etmek için gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımızsınız sizler. Bu emeklerin farkındayız. Sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz ve hepinizle iftihar ediyoruz" şeklinde konuştu.
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Fuat Oktay, Gazeteciler Günü’nü kutladı
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