TELE 1’de Altılı masa için ’FETÖ destekli Amerikan projesi’ ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı

'AMERİKAN PROJESİ' SÖZÜ CANLI YAYINI KARIŞTIRDI

Nacar, altılı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu söyleyince canlı yayın bir anda karıştı. FETÖ'nun altılı masaya ilgi duyduğunu da söyleyen İsmail Nacar'ın sözleri sonrası, stüdyoda bulunan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çılgında döndü.