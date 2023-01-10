DHKP-C’nin bombalı eylemcisine 27 yıl hapis! Kaymakamlığı kana bulayacaktı

Sancaktepe ilçesinde ağaçlık alana bombalı pankart asıldığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, olay yerine geldiklerinde pankartın altında, bantla sarılmış bir paket gördü. Polisler, emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği alırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekibinde görevli polis, özel kıyafetini giyerek, şüpheli paketin yanına gitti. Bomba imha uzmanı, şüpheli pakete fünye takıp yanından ayrıldıktan sonra, vatandaşlar da uzaklaşmaları konusunda uyarıldı. Çevre emniyeti alındıktan sonra, şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paket büyük bir gürültüyle infilak ederken, bantla sarılmış paketin içinden taşlar çıktı.

KAYMAKAMLIK BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI

Aynı gün içerisinde polis, pankartı ve bomba süsü verilen paketin parçalarını toplayıp incelemek üzere ekip otosuna götürürken, bu kez de Kaymakamlık binasına bir şahsın molotof kokteyli ile girdiği ihbarını alınca şüpheli eylemi gerçekleştirmeden gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimşiği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Berker T., olayların 2014 yılında meydana geldiğini bu nedenle hatırlamadığını ifade etti.

27 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu yürütülen soruşturma sonunda Berker T., hakkında iddianame düzenledi. 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği', 'Silahlı Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçları kapsamında toplamda 27 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine çıkacak.