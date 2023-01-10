Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Konferansı’nda konuştu

Erbaş, hacıların, kitap ve sünnete uygun olarak ibadetlerini sağlık ve güvenlikle yerine getirmeleri için hac ile umre organizasyonunu ve hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"ORTAK ÇÖZÜMLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR"

Hazreti Muhammed'in, günah olmadığı sürece iki şeyden kolay olanı tercih ettiğini vurgulayan Erbaş, kitap ve sünnete aykırı olmamak kaydıyla, hac ibadetini en güzel ve kolay şekilde yerine getirebilmek için farklı mezheplerin fakihlerinin görüşlerinden istifade edilebileceğini kaydetti.