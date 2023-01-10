Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş
Giriş Tarihi: 10.1.2023 20:10 Son Güncelleme: 10.1.2023 20:20

İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın, "Ankara il başkan adayımız" diye tanıttığı Serdar Tunç'un 15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımlar ortaya çıktı. FETÖ'cülere destek veren Serdar Tunç, sokağa çıkanlara da küfür etmiş.

ANKARA
İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç’tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş

İYİ Partili Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Adayı olarak Serdar Tunç'u tanıttı. Aydın, "İl başkan adayımız Serdar Tunç kardeşimize başarılar diliyoruz. Keçiören'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını, tüm Ankara'da yürüteceğine yürekten inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK

Koray Aydın tarafından tanıtılan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Adayı Serdar Tunç'un 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. Serdar Tunç, darbeci askerlerden övgüyle bahsederek hain kalkışmaya destek verirken darbeye karşı direnen vatandaşlara da hakaretler etmiş.

DARBECİ ASKERLERİ 'ŞEREFLİ' İLAN ETMİŞ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı dakikalarda Tunç, "Hala onurlu şerefli askerimizin varlığı umut veriyor" yorumunda bulunmuş. Serdar Tunç, bir vatandaşın darbecilere karşı direnmek üzere meydanlara çıkma çağrısı yapmasına ise küfür ederek karşılık vermiş.

İşte o skandal Tweetler:

https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2023/01/10/iyi-parti-ankara-il-baskani-adayindan-skandal-15-temmuz-paylasimlari-darbe-girisimine-acik-destek-vermis-1673370692149.jfif

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İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş
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