İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç’tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş

DARBECİ ASKERLERİ 'ŞEREFLİ' İLAN ETMİŞ



15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı dakikalarda Tunç, "Hala onurlu şerefli askerimizin varlığı umut veriyor" yorumunda bulunmuş. Serdar Tunç, bir vatandaşın darbecilere karşı direnmek üzere meydanlara çıkma çağrısı yapmasına ise küfür ederek karşılık vermiş.

İşte o skandal Tweetler: