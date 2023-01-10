SON DAKİKA: İsmail Saymaz 6’lı masayı topa tuttu: Bu 7 kocalı hürmüz hükümetidir

CHP ve 6'lı masaya yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, 6 genel başkanın imzası olmadan Cumhurbaşkanının karar alamayacağı yönetim önerisine ateş püskürdü. Saymaz, 6'lı masanın önerisinin dünyada örneği olmadığını belirterek, "Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir" ifadelerini kullandı.
"DÜŞÜK PROFİLLİ CUMHURBAŞKANI ARIYORLAR"
Saymaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." ifadesini hatırlattığı yazsında, "İyi hoş da, bu nasıl olacak?" diye sordu.
Saymaz, 'Düşük profilli Cumhurbaşkanı' başlıklı yazısında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"7 KOCALI HÜRMÜZ HÜKÜMETİ"
En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak?
Böyle bir 'eşitlik' adil midir, Allah aşkına?
Bu, eşbaşkanlı bile değil…
Dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir.
Yedi Kocalı Hürmüz Hükümeti'dir!
Anlaşılan Altılı Masa, kendisine düşük profilli cumhurbaşkanı arıyor.
"EMİR ERİ CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI NASIL ÇÖZECEK?"
Davutoğlu, Altılı Masa'nın müstakbel adayına "Cumhurbaşkanı gibi görün ama cumhurbaşkanı olma" diyor.
"Cumhurbaşkanıymış gibi yap ama yetki kullanma" diye buyuruyor.
Seçildiğinde emir eri muamelesi göreceği peşinen ilan edilmiş Cumhurbaşkanı adayının vatandaşı Türkiye'nin yakıcı sorunlarını çözebileceğine ikna etmesi ve Erdoğan'ı devirmesi mümkün değildir.
NE OLMUŞTU?
6'lı masa 10'uncu toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Toplantıda kısa da olsa aday ile ilgili gelişmeler ele alınmış, 'Ortak Aday' vurgusu yapılmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantının ertesi günü bir canlı yayında, "Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Yüzde 1 oy alacak partinin yüzde 50+1 oy alan Cumhurbaşkanına talimat verebilecek olması kamuoyunda sert şekilde eleştirilmişti.