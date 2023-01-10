SON DAKİKA: İsmail Saymaz 6’lı masayı topa tuttu: Bu 7 kocalı hürmüz hükümetidir

NE OLMUŞTU?

6'lı masa 10'uncu toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Toplantıda kısa da olsa aday ile ilgili gelişmeler ele alınmış, 'Ortak Aday' vurgusu yapılmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantının ertesi günü bir canlı yayında, "Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yüzde 1 oy alacak partinin yüzde 50+1 oy alan Cumhurbaşkanına talimat verebilecek olması kamuoyunda sert şekilde eleştirilmişti.