DİHA’dan 8 bin feet’te operasyonel uçuş

BAYKAR, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) 8 bin feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan görüntüde, "Bayraktar DİHA 8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu" ifadesi yer aldı. İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılabilecek bir hava aracı olarak öne çıkıyor.