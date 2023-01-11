Erol Evcil’in tahliye talebine mahkemeden ret

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba el konuldu, 39 şirkete ise kayyum atandı. Savcılık tarafından Erol Evcil'in de bulunduğu 17 kişi, daha sonra aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 46 kişi, son olarak da 136 kişinin bulunduğu Melih Karabacak grubuna dava açıldı. Hulusi Eryılmaz'ın da bulunduğu 46 sanığın yargılandığı Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Fenerbahçeli eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanığı tahliye edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 sanık hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, eksiklerin giderilmesini isteyerek, tutumu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı isterken, sanıklar beyanda bulunarak beraatlerini istedi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Evcil'in avukatı müvekkiline ait şirketlere atanan kayyumlarla diğer hisse sahiplerinin hisselerinin devri konusunda anlaştıklarını kaydederek, şirket sayısını 2'ye ya da 3'e indireceklerini, bu sayede devlete olan vergi borçlarının tamamının ödeneceğini ifade etti. Beyanların ardından mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddetmek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.