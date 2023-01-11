Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye muhalefeti bilinçle davranmalı

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına yönelik ateşkes çağrısı ve tarafların buna karşı tutumuna ilişkin Akar, Türkiye'nin savaşın çıkmamasına yönelik yoğun çabalarını hatırlattı. Akar, savaşın başlamasıyla birlikte de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bunlarla birlikte insani ateşkes, ateşkes ve barış görüşmeleri çağrılarında bulunduğunu belirtti. Türkiye-Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik Akar, "Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, söz konusu görüşmelerin Suriye Milli Ordusu'ndaki yansımasına ilişkin, "Biz ne Türkiye'de ne de Suriye'de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır" dedi.