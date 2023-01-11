Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Baba Halit Altun, gazetecilere 8 yıldır HDP'nin çocuğunu götürdüğünü söyledi.
"HDP, diyor ki 'ben sorumlu değilim' nasıl sorumlu değilsin. Sorumlu olmadığına dair bana bir tespit getir" diyen Altun, diyen Altun, şöyle konuştu:
"Çocuğumu ben senden (HDP) istiyorum. 100 yılda aradan geçse bu çocuğun dağa götürülmesinin sorumlusu sensin. İstediğin kadar de ki 'ben değilim'. Çocuklarımızı senden istiyoruz. Ömür boyu dahi olsa biz buradan kalkmıyoruz. Davamızın peşindeyiz. Çocuklarımızı getirin bizlere teslim edin. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Gözlerinizi dört açın. Çocuklarımızı istiyoruz sizden başka ne istediğimiz var. Yeter bu acıyı bizlere çektirdiniz. Allah da bu acıyı sizlere çektirsin. 8 yıldır biz bu davamızın peşindeyiz. Çocuklarımızdan bir telefon, bir haber ne de bir iz bizlere göstermiyorsunuz. Böyle mi dava yürütüyorsunuz. Davanız boştur. Doğru yola dönün, çocuklarımızı bizlere teslim edin ne yapıyorsanız yapın. Allah belanızı versin."
"EVLAT HASRETİNE DAYANAMIYORUZ"
Anne Ayten Koçhan da yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Evladım gelsin ya da gelmesin ben eylemime devam edeceğim. Yavrum gelin teslim olun. Yeter evlat hasretiyle yaşadık. Gece başımızı yastığa koyamıyoruz. Gelin teslim olun yeter analar babalar ağladı. Artık dayanamıyoruz. Biz PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Biz onlardan bir şey istemiyoruz, sadece ciğerlerimizi istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Versinler evlatlarımızı. Onların evladı bir gece gelmese durabilirler mi? 7 yıldır biz evlat hasreti ile yaşıyoruz."