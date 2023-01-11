Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

"Çocuğumu ben senden (HDP) istiyorum. 100 yılda aradan geçse bu çocuğun dağa götürülmesinin sorumlusu sensin. İstediğin kadar de ki 'ben değilim'. Çocuklarımızı senden istiyoruz. Ömür boyu dahi olsa biz buradan kalkmıyoruz. Davamızın peşindeyiz. Çocuklarımızı getirin bizlere teslim edin. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Gözlerinizi dört açın. Çocuklarımızı istiyoruz sizden başka ne istediğimiz var. Yeter bu acıyı bizlere çektirdiniz. Allah da bu acıyı sizlere çektirsin. 8 yıldır biz bu davamızın peşindeyiz. Çocuklarımızdan bir telefon, bir haber ne de bir iz bizlere göstermiyorsunuz. Böyle mi dava yürütüyorsunuz. Davanız boştur. Doğru yola dönün, çocuklarımızı bizlere teslim edin ne yapıyorsanız yapın. Allah belanızı versin."