Rize’de Şehir Hastanesinin yapılacağı alan hazır

Rize'de 850 yataklı şehir hastanesinin yapılacağı alanda 1 yıldır süren deniz dolgu çalışmaları tamamlandı. Kentte arazi sorunu nedeniyle havalimanı, lojistik liman ve millet bahçesi projelerinden sonra deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Şehir Hastanesi'nin dolgusu, Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandına planlandı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla taşınan 8 milyon ton taşın denize dökülmesiyle 350 bin metrekare alan kazanıldı. 1 yıl süren çalışmaların ardından zemin düzeltme ve dolgu alanını Karadeniz'in dalgalarından korumak için 14 bin beton blokun yerleştirilmesi işlemine geçilen alanda 850 yataklı hastane inşa edilecek. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüzölçümünü artıran deniz dolgusuyla ortaya çıkan kara parçasının oluşumu uydu fotoğraflarına yansıdı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dolgu alanı yapılan projede, Sağlık Bakanlığı'nca da zemin etüt çalışmaları başlatıldı. Odaları deniz manzaralı planlanan hastane inşaatı, ihtiyaç duyulması halinde 1500 yatağa kadar çıkarılabilecek. 4 blok halinde 5 kat şeklinde yöresel mimaride yapılacak hastane binası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verecek. DHA