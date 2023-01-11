Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir kutu bile sahte ilaç girişi olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca sahte ilaç iddialarıyla ilgili şunları söyledi:Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi uluslararası bir otorite var. Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi bazı ülkelerde, ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye'ye girişi yapılmak isteniyor. TİTCK bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım gibi ilave kanıtlar ve kalite belgeleri isteyerek tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur. TİTCK ilaç almaz, TİTCK ilacı Türkiye'de ruhsatlandırır veya yurtdışı ilaçsa etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın alınmasıyla ilgisi yoktur.Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenler ise ucuz maliyetli, ancak kalitesi belirsiz ilaç getirilerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eşdeğer kılınıp, yüksek fiyatlara satmak isteyenler. Bu durumda, bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını, yani rantı bozan bir kılavuz.Mevcut iddia için biz soruşturmamızı 2019'da tamamladık. Soruşturma Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. TİTCK kayıtlarına göre ülkemize Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır.