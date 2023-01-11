SON DAKİKA: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar verildi! TSK’ya ’Kimyasal Silah’ iftirası atmıştı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.
7 YIL 5 AY HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'silahlı terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
YETKİSİZLİKLE İSTANBUL'A GELDİ
Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
KARAR DURUŞMASI
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söylediği sözleri üzerine hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada üçüncü celse görüldü.
2 YIL 8 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şebnem Korur Fincan'cı ve avukatları katıldı. Avukatların savunmasının ve Şebnem Korur Fincancı'nın son sözlerinin ardından mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, Fincancı hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.