Başörtüsü teklifi haftaya komisyon gündemine geliyor

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişiklik teklifi için anlaştı. Teklif önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündeminde ele alınacak. AK Parti, başörtüsü ile ilgili Anayasa değişiklik teklifine destek için parlamentoda grubu bulanan siyasi partilerden randevu istemişti. CHP, İyi Parti ve HDP çeşitli mazeretler göstererek bu talebi reddetmişti. Dün bu çerçevede Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP bir araya geldi. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Bu değişikliği 85 milyon destekliyor. Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi. Bütün partilerin milletten talimat alırlarsa bu değişikliği destekleyeceklerini düşündüğünü ifade eden Yılmaz, "Komisyonlarda, Genel Kurul'da uzlaşmaya açığız. İstediğimiz milletimizin gündemine getirilen suni gündemin ortadan kaldırılmasıdır" diye konuştu. Yılmaz, "400'ün üzerinde oyla Meclis'ten geçmesini bekliyoruz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP ve İyi Parti'nin iki milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarını gerekçe gösterip toplantıya katılmaması konusunda "Bu gözünüzün üzerinde kaşınız var gibi bahanelerin üretilmemesi gerekir" dedi.üzenleme Anayasa'nın iki maddesinde değişiklik öngörüyor. 24'üncü maddede yapılan değişiklik ile başörtüsüne anayasal güvence getiriyor. Anayasa'nın 41'inci maddesinde yapılan değişiklik ile aile güvence altına alınırken LGBT'ye önlem alınıyor.Önümüzdekı hafta Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak değişiklik daha sonra Genel Kurul gündemine inecek. Genel Kurul'daki görüşmeler iki turlu ve gizli oyla yapılacak. Teklif 360'ın altında oy alırsa reddedilmiş olacak. 360-400 arasında oy alırsa referanduma sunulacak. Teklif, 400 ve üzeri oy alırsa referandumsuz kabul edilmiş olacak. AK Parti ve MHP'nin parlamentoda 334 milletvekili bulunuyor.