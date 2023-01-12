CHP’li başkanın ’Vizyon projesi’ yolda kaldı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun "vizyon projem" dediği sarı renkli nostaljik tramvay projesi aylar önce hayata geçirildi. Sadece 12 kilometrelik hattan ve 20 istasyondan oluşan tramvay, Bozüyüklülere kolay ulaşım sağlayacaktı ancak öyle olmadı. Çalışmaya başladığı günden itibaren sorun üstüne sorun çıkaran tramvay sürekli arıza yapmaya başladı. Önceki gün Bozüyük Belediye binası önünde yine yolda kalan tramvayı, içindeki yolcular ve çevredeki vatandaşlar ittirmek zorunda kaldı.

Tramvayın yolda kaldığını fark eden Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'da Belediye binasından çıkarak tramvayı itenler arasına katıldı. Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nun, "Ucuz, rahat ve keyifli bir yolculuk sunacağız" sözleriyle hayata geçirdiği tramvay, Bozüyüklüler için adeta bir işkenceye dönüştü. Tramvay ittiren vatandaşların görüntüleri sosyal medyada da hızla yayılarak alay konusu oldu.