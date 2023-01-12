İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: 20 yıldaki kazanımlarımızı hayal bile edemezdik

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olma özelliği taşıyan ve temeli Başkan Erdoğan tarafından 2019'da atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılış için gün sayıyor. SABAH, kilisedeki sona yaklaşılan çalışmaları yerinde görüntüledi ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ile konuştu.17 bin kişilik bir cemaatimiz var. Tarlabaşı'nda merkez kilisemiz var ama yeterli olmuyordu. Kutsal günlerde kardeş cemaatlerimizin kilisesini kullanıyorduk. O dönem başbakanlık görevini yürüten Erdoğan'dan yer talep ettik. Sığmıyorduk. Ya da ibadet saatlerimiz denk geliyordu. Bu nedenle devletimizden arazi tahsis edilmesini istedik. Erdoğan bir yer bulunması noktasında talimat verdi. Yeşilköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nın boş olan kısmı bizlere tahsis edildi. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş da bu konuda çalışmalar yapıyordu. Ve tahsis süreci tamamlandı. Projemizi hazırladık ve onayımızı aldık. Devletin bütün kurumları bu süreçte yardımcı oldu.Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın 700 metrekarelik bölümüne inşa edilen kilisenin çan kulesinin yapımında Mardin'deki manastırlardan esinlenildi. Modern mimariden de izler taşıyan beş katlı yapının bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı.Kilisemizin inşası dünyada çok büyük bir olay oldu. Avusturya'dan bir profesör. 'Görmesem inanmazdım' dedi. Amerikan konsolosluğundan iki bayan 'Etraftan rahatsız etmiyorlar mı sizi?' diye sordu. 'Burası Amerika değil. Türkiye' dedim. Şaşırdılar. Etraftaki Müslüman halktan maddi destek sunulduğunu anlattım. Amerika'ya kilise yapmak için etraftaki evlerden 5 sene izin alamadığımızı söyledim.Son 20 yıldaki kazanımlarımızı hayal bile edemezdik. Bu noktada Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz bunu sadece burada değil yurt dışında da söylüyoruz. Hiçbir şekilde, 20 yılda her konuda çok büyük destek aldık. Okul açmamıza izin verilmiyordu. İlk defa 2013'te okul açtık. 2008'de çıkan vakıflar yasası, azınlık vakıflarının neredeyse tamamına can suyu oldu. Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık.Başkan Erdoğan, 3 Ağustos 2019'daki temel atma töreninde "Bizim ne zihnimizde ne de kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır. Türkiye'ye sevgisi olan herkes ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Hiç şüphesiz, coğrafyamızın en kadim halklarından olan Süryaniler, hizmetlere ulaşım konusunda herkes kadar hak sahibidir. Birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Kapımıza gelen insanların ne inançlarını, ne kökenlerini, ne renklerini, ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmemiştir. Bu kiliseyi İstanbul'umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum" demişti.Kilisemizi açılış için belirlenen tarihe yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın da açılışa gelmesini istiyoruz. Çünkü ne zaman bizi görse, 'Ne zaman açıyorsunuz, elinizi çabuk tutun' diye teşvik etti. Arazi fiyatları çok yüksekti, yer tahsisisin olması bizim için önemliydi. Kiliseye ihtiyacı olan tek cemaat de bizdik. Süryani vatandaşlarımız ve bütün Hıristiyanlar çok sevindi.