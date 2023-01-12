Taciz şüphelisi başkana CHP’den pastalı kutlama

Taciz iddialarına ve skandala adı karışan partililere karşı sessizliğiyle dikkat çeken CHP, bu defa Tekirdağ'da taciz iddialarına adı karışan il başkanını korumaya aldı. İstanbul Büyükçekmece'de bir televizyon kanalının kadın spikerini taciz ettiği iddiasıyla hakkında "Cinsel saldırı suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hiçbir şey olmamış gibi basın toplantısı düzenledi, gazetecilere çanta dağıttı.İl yönetimi ise Yüksel için doğum günü pastası hazırlattı. Taciz iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yüksel, kimseyi rahatsız edecek ve suç oluşturacak bir eylemde bulunmadığını öne sürdü. "Ben de bir babayım, benim de bir kızım var. O yüzden bugüne kadar etik yaşadım, etik davrandım. Kesinlikle kimseye saygı çerçevesinde haddimi aşmadım" diyen Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bahane ederek toplantıyı izleyen gazetecilere çanta dağıttı."Hediye" almayı reddeden bazı gazeteciler toplantıyı terk etti. Taciz iddialarına sessiz kalan CHP Tekirdağ İl Yönetimi ise, bu toplantıdan sonra Rasim Yüksel'e İl Başkanlığı'nda doğum günü partisi düzenleyip pasta kestirdi. Görüntülerini de sosyal medyadan yayınladı. Bazı vatandaşlar da "Ahlaksızlığı pasta ile kutladılar" yorumlarında bulundu.