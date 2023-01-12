Taciz şüphelisi başkana pastalı kutlama! CHP yine şaşırtmadı





İl yönetimi ise Yüksel için doğum günü pastası hazırlattı. Taciz iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yüksel, kimseyi rahatsız edecek ve suç oluşturacak bir eylemde bulunmadığını öne sürdü. "Ben de bir babayım, benim de bir kızım var.