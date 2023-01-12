Nuşirevan Elçi’den skandal savunma! Özrü kabahatinden büyük...

SKANDALA YAZILI AÇIKLAMAYLA SAVUNMA

Elçi skandal görüntüler sonrası yaptığı yazılı açıklamada, suçu basın mensuplarına attı. Türk bayrağı ile bir problemi olmadığını söyleyen Elçi, "Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir." ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE YÖNELTİLEN TEPKİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

Kendisine yönelik bir iftira kampanyası yürütüldüğünü öne süren Elçi, topu Rudaw'a attı. Türk bayraklarını Rudaw'ın kaldırdığını belirten Elçi, şunları söyledi: