AK Parti İstanbul İl Başkanı ‘İrade Sende Sandık Güvende’ programı

3 MİLYON 936 BİN 287 SEÇMENE ULAŞILDI

İstanbul'da oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığın tamamını kapsayacak şekilde, sandık buluşmalarımıza başlıyoruz' diyen Kabaktepe, 'İrade Sende Sandık Güvende markasıyla gerçekleşecek çalışmalarımıza, Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Bakan Yardımcılarımız, MKYK Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatlarımızın tam kadro katılacak. İlk etapta 39 ilçede 14 Ocak Cumartesi 180 noktada buluşmayla icra edeceğimiz "İrade sende Sandık Güvende" programımız 32 bin sandık buluşması tamamlanana kadar sürecek. Bu çerçevede, oy kullanacakları sandıktaki AK Parti üyeleriyle bir araya gelerek, 2023 yolunda ortaya koyacağımız iradeyi birlik ruhuyla güçlendirip zafere olan koşulsuz inancı pekiştirecekler. 2023, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı kararlılığının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle omuz omuza yükselttiği zaferin, İstanbul'un siyasi tarihimizde AK Parti adına göstereceği iradenin rekor bir oyla tezahürünün yılı olacak. "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmalarımıza katılarak zafere uzanacak bir yol hikayesinin şahitliğini yaşamanızı diliyoruz. "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" kampanyası sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaşıldı. 6 milyon 893 bin 938 seçmen ziyareti planlandı. Seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 milyon 628 bin ziyaret yapıldı. 2 milyon 966 bin 502 seçmen hane ziyareti planlandı. Üye ziyaretleri kapsamında ise 926 bin 527 üye ziyaret edildi. 1 milyon 070 bin 570 ziyaret planlandı. Üye hane ziyaretleri kapsamında da 631 bin 254 ziyaret gerçekleştirildi. Bu kapsamda da 753 bin 3 ziyaret planlandı" ifadelerine yer verildi.