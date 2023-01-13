AK Parti’den ’EYT’ ve ’sözleşmeli personele kadro’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT için yaş sınırı olmadan prim gününü ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlilere hak tanınacağı açıklamasının ardından yasa tasarısının TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren, sözleşmeli personelin kadroya geçirileceği yasa teklifinin de Meclis'e geleceği tarih merakla bekleniyor.

EYT ve sözleşmelilerle ilgili yasa teklifleri, gelecek 2 haftalık süreçte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis'e sunulacak. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak yasa teklifinin ise gelecek hafta Meclis gündeminde olacağını söyledi. Bilgiç, 16 Ocak Pazartesi günü yasa teklifinin TBMM'ye gelmesini, aynı gün komisyonda görüşülmesini ve aynı hafta içinde yasalaşmasını beklediklerini açıkladı.



SONRAKİ HAFTANIN GÜNDEMİ EYT

EYT'lilerle ilgili yasa teklifinin ise sonraki hafta Meclis gündemine gelmesini beklediklerini dile getiren Bilgiç, "EYT ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten ana hatlarını açıklamıştı. Bu kapsamda EYT yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki hafta da Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Önce komisyonda görüşülür ve ardından Meclis'e sunulur" dedi. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.

