Başörtüsü değişikliği için yol haritası belirlendi: Muhalefet sabote ederse referanduma gidilecek

AK Parti ve MHP, başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği ile ilgili yol haritasını da belirledi. Dokunulmazlıkları gerekçe göstererek ipe un sermeye çalışan muhalefetin hareket tarzına ilişkin olasılıklar da dikkate alındı. İşte o yol haritası:hedef muhalefetin de desteğiyle değişikliğin 400 oy olarak referandumsuz kabul edilmesi.cephesi farklı hareket edip değişiklik 360-400 bandında oy alırsa cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sandıklarının yanına referandum sandığı da konulacak. Teklifin Meclis'ten geçmesi buna göre ayarlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 günlük imza süresini de kullanabilecek.destek vermezse bile Genel Kurul'daki görüşmeler yapılacak. Teklifin reddedilme olasılığı olsa bile sonuna kadar gidilecek ve oylamalar yapılacak. Daha sonra da seçim meydanlarında muhalefetin samimiyetsizliği, destek vermediği için teklifin reddedildiği anlatılacak.