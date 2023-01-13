"Bu sefer engelleyemediler"

ŞAKİR ZÜMRE EFSANESİ

Aynı günün akşamında TRT Belgesel'de Şakir Zümre'nin hikayesi vardı. Savunma Sanayinin Yalnız Dehaları adlı belgesel serisinde bu kez onun muazzam öyküsü yer aldı. Balkan Savaşı sırasında Bulgar Parlamentosu'nda bir Türk milletvekiliyken Yarbay Mustafa Kemal'in direktifiyle Bulgar Hükümeti'ni Türkiye ve Almanya'nın yanında savaşmaya ikna ederek büyük bir diplomatik başarının altına imza atmıştı. Daha sonra Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusunun mühimmat eksiğini karşılamak için Varna'da bir fabrika kurup, hem Bulgar hem de Türk kuvvetlerine başta el bombası ve uçak bombası olmak üzere mühimmat sağladı. Daha sonra fabrikasını İstanbul'a taşıyarak, o zaman için imkansız sayılan bin kiloluk uçak bombasını üretti. Ama o da Vecihi Hürkuş gibi Türkiye düşmanlarının oyunuyla alaşağı edildi ve fabrikası kapatıldı.