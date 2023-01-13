CHP’li Özel’i Manisa’da FETÖ “parlatmış”

17/25 Aralık kumpasında FETÖ'cülerin sözcüsü olarak hareket eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde kapatılan FETÖ medyalarına giderek sahip çıkan Özel'in, Manisa'dan Ankara'da milletvekilliğine uzanan hikayesinde kapıları açan kişinin FETÖ Manisa imamı olduğu ortaya çıktı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi. FETÖ imamlarından, "burjuva" eğitimi aldığını anlatan Uludemir, içki, kadın, cinsellik gibi konularda kendini kamufle etmesi için özel yetiştirildiğini kaydetti.

FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA OPERASYONU

İfadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını anlatan Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" dedi.

PARLATMA SONRASINDA ÖZGÜR ÖZEL'E OLAN İLGİYİ KONTROL ETMİŞLER

Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti."